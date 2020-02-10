بث مباشر| مشاهدة مباراة الهلال وشاهر اليوم 10-2-2020 في دوري أبطال آسيا يلا شوت HD رابط ماتش الهلال السعودي yalla shoot

يستعد الرومان رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي لخوض مباراة قوية ضد شاهر خودرو مساء اليوم الإثنين 10 فبراير في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتنطلق ضربة بداية مباراة الهلال مع شاهر خودرو على استاد “زعبيل” بنادي الوصل الإماراتي وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 5:40 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و6:40 بتوقيت أبو ظبي. تمام الساعة 5:40 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و6:40 بتوقيت أبو ظبي. وينتظر أن يحضر نادي الهلال بطل النسخة الماضية إلى تلك المباراة بنجومه ما عدا الرباعي المستبعد؛ محمد الشلهوب للإصابة ومحمد البريك وأمير كردي ومحمد جحفلي. جحفلي. ويتواجد نادي الهلال السعودي في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 رفقة؛ باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي الإماراتي وشاهر خودرو الإيراني. وإليكم تشكيلة نادي الهلال المتوقعة أمام شاهر خودرو: Advertisements حراسة المرمى: عبدالله المعيوف خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي البليهي، مدالله العليان خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري خط الهجوم: أندرية كاريلو، بافيتيمبي جوميز

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