جروس يعلن تشكيل أهلى جدة أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفنى لأهلى جدة، عن التشيكلة الأساسية لمواجهة الوحدة الإماراتي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. وجاء تشكيل أهلى جدة لمواجهة الوحدة كالآتى : حراسة المرمى : ياسر المسيليم. خط الدفاع : عبدالله الحسون، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، لوكاس ليما. خط الوسط : علي الأسمري، Advertisements حسين المقهوي، عبد الفتاح عسيري، سلمان مؤشر، عبدالرحمن غريب. حسين المقهوي، عبد الفتاح عسيري، سلمان مؤشر، عبدالرحمن غريب. خط الهجوم : مازن أبو شرارة. الاحتياط : محمد الربيعي، سعيد المولد، محمد خبراني، عبدالباسط هندي، يزيد البكر، حسين عبدالغني، نوح الموسي. شاهد المباراة بث مباشر من هنا

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