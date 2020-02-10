يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال السعودي وشاهر اليوم 10-2-2020 بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال اليوم NOW

يستهل الهلال السعودي مشواره اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا بمواجهة شاهر خودرو الإيراني ضمن منافسات دور المجموعات. ويحل الهلال وشاهر خودرو في المجموعة الثانية برفقة كل من الأهلي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي. وتقام مباراة الهلال وشاهر خودرو على Advertisements أرضية استاد زعبيل بنادي الوصل في الإمارات. أرضية استاد زعبيل بنادي الوصل في الإمارات. موعد مباراة الهلال وشاهر خودرو اليوم

تبدأ مباراة الهلال وشاهر خودرو في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت السعودية و4:40 بتوقيت مصر. القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشاهر خودرو

تذاع مباراة الهلال وشاهر خودرو عبر شاشة قناة Alkass Seven HD وbeIN Sports HD 1 وعبر قناة "يوتيوب" للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. معلقو مباراة الهلال وشاهر خودرو

يعلق أحمد الطيب على أحداث المباراة عبر قناة "الكأس"، بينما "بي ان سبورت" فأعلنت عن إسنادها للمعلق علي محمد علي.

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