كورة لايف KORA GOAL مشاهدة مباراة الهلال السعودي وشاهر اليوم 10-2-2020 الإثنين بدوري أبطال آسيا HD

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ، لقص شريط حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا ، الذي توج به على حساب أوراوا الياباني ، عندما يستضيف شاهر خودرو الإيراني، ضمن منافسات الجولة

الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة المثيرة التي تجمع بين الهلال وشاهر خودرو، على ملعب «زعبيل بنادي الوصل»، في السعودية.

ويسعى الفريق السعودي بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، إلى تحقيق بداية مثالية على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل السير بثبات نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

ويقع نادي الهلال مع نظيره شاهر خودرو ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم أيضًا شباب الأهلي دبي الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي.