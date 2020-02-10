يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ، لقص شريط حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا ، الذي توج به على حساب أوراوا الياباني ، عندما يستضيف شاهر خودرو الإيراني، ضمن منافسات الجولةالأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وتقام المباراة المثيرة التي تجمع بين الهلال وشاهر خودرو، على ملعب «زعبيل بنادي الوصل»، في السعودية.
ويسعى الفريق السعودي بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، إلى تحقيق بداية مثالية على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل السير بثبات نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.
ويقع نادي الهلال مع نظيره شاهر خودرو ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم أيضًا شباب الأهلي دبي الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورة لايف KORA GOAL مشاهدة مباراة الهلال السعودي وشاهر اليوم 10-2-2020 الإثنين بدوري أبطال آسيا HD لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.