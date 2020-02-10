اونلاين | بدون تقطيع On Sport.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 10-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع On Sport.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم 10-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الإثنين في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش على أرضية استاد القاهرة في إطار لقاءات الجولة السابعة عشر والأخيرة بالدور الأول للمسابقة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم متصدرًا ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة أما طلائع الجيش فيخوضها محتلًا المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

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موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم

تبدأ مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

تُعرض مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت الناقلتين لمنافسات الدوري المصري.

الاهلي و طلائع الجيش الساعة 7.30 علي قناة 7