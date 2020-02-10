اونلاين | بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 10-2-2020 في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين 10-2-2020 في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويسعى فايلر لتحقيق الفوز الرابع عشر على التوالى بعدما حطم انطلاقة المدرب الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم (2002-2003)، وسجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلي فى تاريخ الدورى المصرى، مع العلم أن الرقم القياسى فى أفضل انطلاقات الأحمر مسجل باسم الأسطورة البرتغالى مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.

ويستعيد الاهلى جهود رامي ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير في الدوري للإيقاف، فيما تبدو حظو السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق في المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده أمس لتجديد جواز سفره وعودته أمس، رغم ضمه لقائمة اللقاء.

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ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى في مواجهة الطلائع مكون من : " محمد الشناوي ، أحمد فتحي، محمود متولي، أيمن أشرف، علي معلول ، أليو ديانج، عمرو السولية ، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، جونيور أجايي ، مروان محسن".

في المقابل يسعى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الاهلى ، حيث حذر بسيونى لاعبيه من خطورة ضياع التركيز فى الاوقات الأخيرة من المباريات حتى لايتعرض الفريق لضياع مجهوده بالكامل واستقبال أهداف مثلما تمكن المارد الأحمر من الفوز على بيراميدز ، ويغيب عمار حمدى لاعب طلائع الجيش عن صفوف فريقه فى مباراة الأهلى تنفيذاً لبنود الإعارة مع القلعة الحمراء، بينما يشارك عمرو جمال وفقاً لاتفاق بين الناديين ، فيما وصلت المالى أبو بكر ديارا وأصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق .

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى مكون من : "محمد بسام ومحمد السيسي وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف ومهند لاشين وكيفين وأحمد زولا ومحمد شحاتة وناصر منسي وعمرو جمال".

الاهلي و طلائع الجيش الساعة 7.30 علي قناة 7