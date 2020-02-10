اونلاين | شاهد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الاثنين 10-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الاثنين 10-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز الـ14 له على التوالي، عندما يستضيف طلائع الجيش، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة رقم 17 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد القاهرة الدولي، وتُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، بتعليق محمد الكواليني.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

يتصدر الأهلي جدول ترتيب فرق الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 39 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

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يلتقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش، غدًا الاثنين، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتقام مبارة الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد القاهرة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والخامسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش عبر قنوات "أون سبورتس" و"تايم سبورتس".

الاهلي و طلائع الجيش الساعة 7.30 علي قناة 7