اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الأهلى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين الموافق 10 / 2 / 2020 نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن استكمال رحلة الأرقام القياسية بالمسابقة المحلية فيما يسعى الطلائع للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في تعديل وضعه بجدول الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وطلائع الجيش

وتنقل قناتي اون سبورت وتايم سبورت مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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ويعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز بهم جميعاً محققاً العلامة الكاملة رغم امتلاكه ثلاثة مباريات مؤجلة ، وسجل لاعبو المارد الأحمر 37 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً ، في المقابل يحتل الطلائع الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة متسلحاً بانتصاره الأخير على بيراميدز في الوقت القاتل بعد أن أستطاع الفريق أن يحول تأخره بهدف لفوز بهدفين في الثوانى الأخيرة من عمر مباراة الجولة السادسة عشرة للمسابقة ، في المقابل حقق الطلائع فوزاً عريضاً على نظيره نادى مصر برباعية دون رد في إطار مباريات نفس الجولة.

وطالب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث لإنهاء مباريات الدوري بنجاح قبل التفرغ للسوبر المحلى أمام الزمالك ثم مواجهات ربع نهائي دوري الابطال الافريقى أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ورغم فارق الإمكانيات والقدرات الفنية بين لاعبي الفريقين إلا أن الأهلي يرفض نغمة "الفوارق" ويؤكد على احترامه التام لفريق الطلائع وهو ما أكده الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي تحدث عن قوة المنافس والطريقة الدفاعية الجيدة التي يلعب بها أمام الفريق الكبيرة تحديداً.

الاهلي و طلائع الجيش الساعة 7.30 علي قناة 7