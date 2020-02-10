اونلاين | رابط سريع بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي أهلي جدة السعودي نظيره الوحدة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

ويقام اللقاء بين الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي يوم الإثنين المقبل الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري، عند الساعة الـ6:35 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والـ5:35 بتوقيت القاهرة، والـ3:35 بتوقيت جرينتش.

جدير بالذكر أن أهلي جدة حقق الفوز مساء أمس الخميس أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

فيما تمكن الوحدة الإماراتي من الفوز أمام نظيره بني ياس بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

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يدخل أهلي جدة بقيادة المدرب كريستيان جروس، مواجهة صعبة ضد نظيره الوحدة الإماراتي وذلك مساء يوم غدٍ الإثنين 10 فبراير.

ويلعب الأهلي السعودي مباراته يوم الغد ضد الوحدة الإماراتي على استاد آل نهيان وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

غيابات الأهلي ضد الوحدة الإماراتي:

يفقد نادي أهلي جدة خدمات الثنائي السوري عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي وذلك للإصابة وبالتالي سيدخل الفريق الأهلاوي تلك المباراة بالثنائي الأجنبي فقط دجانيني تفاريس والظهير الأيسر لوكاس ليما.

كما يغيب عن صفوف الأهلي مهاجمه المحلي مهند عسيري بسبب الإصابة، بينما سيكون محمد المجحد لاعب وسط الفريق خارج حسابات السويسري كريستيان جروس بقرار فني.

الاهلي السعودي و الوحدة الساعة 5.35 علي قناة 2