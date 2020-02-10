اونلاين | رابط سريع .. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الاتفاق والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع .. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الاتفاق والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الأهلي، لخوض مباراة هامة وقوية ضد مضيفه الوحدة الإماراتي، مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الأهلي يتخطى الملحق الآسيوي

وخاض فريق الأهلي الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات من دوري الأبطال، حيث واجه فريق استقلال دوشنبه وتمكن “الراقي” من تحقيق الفوز بهدف دون رد.

ويقع فريق الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية والتي تضم؛ الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي واستقلال طهران.

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موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الاتفاق والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد العدالة والقنوات الناقلة

ويحل فريق الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، ضيفاً على الوحدة، في المباراة التي سيحتضنها ملعب “آل نهيان”، بأولى جولات دور المجموعات من البطولة الآسيوية.

وتنطلق مباراة الأهلي مع مضيفه الوحدة، في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة “بي إن سبورت 2” بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

الاهلي السعودي و الوحدة الساعة 5.35 علي قناة 2