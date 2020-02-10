اونلاين | بث مباشر والقنوات الناقلة ومعلقو مباراة الأهلي والوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر والقنوات الناقلة ومعلقو مباراة الأهلي والوحدة اليوم في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي الأهلي السعودي نظيره الوحدة الإماراتي اليوم الاثنين في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويلعب الفريقان في استاد آل نهيان بدولة الإمارات معقل نادي الوحدة.

موعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم

تنطلق مجريات مباراة الأهلي والوحدة اليوم في الساعة 6:35 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و5:35 بتوقيت مصر.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشاهر خودرو

تعرض مباراة الأهلي والوحدة عبر شاشة قناة Alkass 3 HD و beIN Sports HD 2 وعبر قناة اليوتيوب للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

معلقو مباراة الأهلي والوحدة في دوري أبطال آسيا

واختارت قناة الكأس خالد الحدي للتعليق صوتيًا على أحداث المباراة بينما أسندت قناة بي إن السبورت التعليق للتونسي عصام الشوالي.

يذكر أن الأهلي والوحدة يتنافسان ضمن مواجهات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا التي تضم معهما كل من الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

الاهلي السعودي و الوحدة الساعة 5.35 علي قناة 2