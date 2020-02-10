اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال وشاهر خودرو بدوري أبطال آسيا بث مباشر

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يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره شاهر خودرو الإيراني، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا.

وتقام المباراة المثيرة التي تجمع بين الهلال وشاهر خودرو، على ملعب «زعبيل بنادي الوصل»، في السعودية.

ويقع نادي الهلال مع نظيره شاهر خودرو ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم أيضًا شباب الأهلي دبي الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي.

وعمد الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي لوشيسكو لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المباراة، مستغلاً الدفعة المعنوية الكبيرة المسيطرة على الفريق بعدما اقتنص صدارة الدوري السعودي للمحترفين كأس الأمير محمد بن سلمان من نظيره النصر في الجولات الأخيرة.

ومن المقرر أن تكون المباراة حماسية للغاية نظرًا لأن كلا الفرقتين يرغب في أن يفرض سيطرته منذ بداية الجولة الأولى في دور المجموعات، وتصدر المجموعة من المباراة الأولى.

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا.

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موعد مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة 16:40 بتوقيت القاهرة، 17:40 بتوقيت مكة المكرمة، 14:40 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا، عبر شاشة قناة beIN Sports 1.

معلق مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا

يعلق علي محمد علي على مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا.

الهلال و شاهر الساعة 4.40 علي قناة 1