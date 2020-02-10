اونلاين | رابط سريع.. شاهد بث مباشر الهلال ضد شاهر خودرو اليوم الاثنين 10-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع.. شاهد بث مباشر الهلال ضد شاهر خودرو اليوم الاثنين 10-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم بث مباشر لمواجهة شاهر خودرو فريق الهلال في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-2-2020 في إطار منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق المصري “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش، 16:40 بتوقيت مصر، 17:40 بتوقيت السعودية، على ملعب “زعبيل بنادي الوصل” بمدينة دبي.

يستقبل فريق شاهر خودرو الإيراني فريق الهلال السعودي على ملعب “زعبيل بنادي الوصل” بمدينة دبي في الإمارات، ويسعى إلى تحقيق الفوز وحصد اول ثلاث نقاط في مسيرة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويمر فريق “شاهر خودرو” بفترة سيئة للغاية حيث خسر اخر مباراة خاضها في مسابقة الدوري الإيراني امام “فولاد خوزستان” بنتيجة (2-0)، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

على الجانب الآخر يدخل الهلال بطل النسخة الماضية المباراة ويطمح في تحقيق الفوز والظهور بصورة إيجابية من أجل السير نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

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ويعيش الزعيم حالة مميزة في الفترة الأخيرة، فالفريق يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 38 نقطة، ولم يتذوق طعم الخسارة في اخر 13 مباراة خاضها الفريق في كل المسابقات.

ويفقد “رازفان لوشيسكو” المدير الفني لفريق الهلال خدمات لاعبه المخضرم محمد الشلهوب بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

يذكر ان الاتحاد الآسيوي قد جدد قراره بمنع الفرق الإيرانية من اللعب على ملاعبها نظرًا للظروف الأمنية الصعبة في البلاد وتحذير عدة سفارات مواطنيها بعدم التوجه لإيران، لذلك يخوض الفريق الإيراني مباراته في الإمارات.

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الهلال – شاهر خودرو

???? ملعب زعبيل بنادي الوصل (دبي – الإمارات)

???? دوري أبطال آسيا (الجولة الأولى-المجموعة الثانية)

⌚لم تبدأ بعد.. (الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش)

الهلال و شاهر الساعة 4.40 علي قناة 1