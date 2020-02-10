اونلاين | بث بدون تقطيع مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث بدون تقطيع مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الهلال يستضيف شاهر خودرو في مستهل مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا نسخة 2020

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ، لقص شريط حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا ، الذي توج به على حساب أوراوا الياباني ، عندما يستضيف شاهر خودرو الإيراني.

الهلال بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، يسعى لتحقيق بداية مثالية على ملعبه ووسط جماهيره ، من أجل السير بثبات نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

تتويج الهلال باللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه ، قاده لأول ظهور في كأس العالم للأندية ، التي استضفتها مدينة الدوحة ، وحل فيها رابعا ، بعد فوزه على الترجي التونسي ، والخسارة أمام فلامنغو البرازيلي ومونتيري المكسيسكي.

Advertisements

اقرأ ايضا: تفاصيل ظهور السهلاوي في دوري أبطال آسيا

قرعة دوري أبطال آسيا نسخة 2020، قد أوقعت الهلال على رأس المجموع الثانية ، التي تضم كل من:" شباب أهلي دبي وباختاكور الأوزبكي وشلهر خوردو الإيراني ، ومن المقرر ان يستهل حملة الدفاع عن لقبه يوم العاشر من شهر فبراير الجاري بمواجهة الأخير.

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الهلال وشاهر خوردو مساء بعد غد الأثنين ، في تمام الساعة 17:40 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تذاع عبر القنوات بي ان سبورتس الأولى ، الناقل الحصري للبطولة القارية.

وقبل ضربة البداية ، كشف الهلال السعودي عن قميص الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المشارك في بطولة دورى أبطال آسيا موسم 2020.

وسيظهر لاعبو الهلال بالقميص المزين بالشعار الجديد أمام شاهر خودرو الإيراني، على ملعب زعبيل في الإمارات، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال و شاهر الساعة 4.40 علي قناة 1