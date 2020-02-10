رياضة | تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي بتأخير مباراة الأهلي والمصري والمقرر إقامتها يوم 14 فبراير القادم على ملعب المكس ضمن مباريات الجولة السادسة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وقررت اللجنة تأخير اللقاء ليقام فى تمام الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف.

وجاء قرار تاخير الموعد لمدة 45 دقيقة لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الافريقى بين الترجى التونسى والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على اتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.

ويواجه النادي الأهلي اليوم نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري ويتمنى المادرد الأحمر الإستمرار فى طريق الإنتصارات بالدوري بعد الفوز خلال جميع المباريات ال 13 الذى خاضها الفريق هذا الموسم.