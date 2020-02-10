رياضة | مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة قوية من العيار الثقيل حيث قالت إن إدارة نادي برشلونة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو الكتالوني أجري اتصالا باللاعب الدولي الإسباني أندريس إنيستا للعودة لصفوف نادي برشلونة علي سبيل الأعارة حتى نهاية الموسم.

وأضافت صحيفة ماركا:" إدارة نادي برشلونة الإسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا اتصل بإنييستا ليأتي إعارة حتى نهاية الموسم ويبدو بالفعل أن هذا الاتصال موجود، ولكن السؤال هنا: "من هو الذي فعل ذلك"، هذا يدل على سوء التخطيط الرياضي في النادي الكاتالوني، لأن البارسا يكتظ بلاعبي الوسط، ويريد مهاجم، أو مدافع، وليس لاعب وسط في الوقت الحالي".

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وأردفت الصحيفة الإسبانية الشهيرة:"البارسا سيقرر اليوم الاثنين، من هو المهاجم الذي وقع عليه الاختيار، وسوف يحاولون اقناعه للتوقيع معه لأن المال قليل، والأسماء قليلة، ولكن الفريق يحتاج مهاجم، وعلى أبيدال وبلانيس والمدرب سيتين، اتخاذ القرار النهائي عدم التوقيع مع أي لاعب، هو خيار موجود أيضا".

يذكر أن نادي برشلونة قد حقق فوزا هاما خارج ارضه أمام نظيره نادي ريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد علي ملعب بيتيس الدولي بمدينة أشبيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.