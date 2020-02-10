رياضة | تعرف على موعد تدريب الزمالك على ملعب السوبر الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد تدريب الزمالك على ملعب السوبر الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقدت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي مؤتمر صحفي اليوم الإثنين للحديث عن كافة الترتيبات الخاصة بالسوبر الافريقي.
ويعقد الاجتماع الفني للمباراة يوم الخميس المقبل في العاشرة صباحًا في فندق شيراتون.
وحددت اللجنة المنظمة موعد تدريب الزمالك على ملعب حمد بن جاسم في الثامنة والربع مساء الخميس المقبل على أن يسبقه تدريب فريق الترجي التونسي في السابعة مساءًا على الملعب ذاته، على أن يُسمح بحضور الإعلام في كلا التدريبين لمدة ربع ساعة وغلق الباب على حضور الإعلام في كافة الأيام.
ويعقد الاجتماع الفني للمباراة يوم الخميس المقبل في العاشرة صباحًا في فندق شيراتون.
وتقام التدريبات الخاصة بطاقم تحكيم اللقاء في أسباير مع حكام الاتحاد القطري لكرة القدم.