رياضة | تعرف على موعد تدريب الزمالك على ملعب السوبر الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد تدريب الزمالك على ملعب السوبر الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي مؤتمر صحفي اليوم الإثنين للحديث عن كافة الترتيبات الخاصة بالسوبر الافريقي.

وحددت اللجنة المنظمة موعد تدريب الزمالك على ملعب حمد بن جاسم في الثامنة والربع مساء الخميس المقبل على أن يسبقه تدريب فريق الترجي التونسي في السابعة مساءًا على الملعب ذاته، على أن يُسمح بحضور الإعلام في كلا التدريبين لمدة ربع ساعة وغلق الباب على حضور الإعلام في كافة الأيام.