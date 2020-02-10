رياضة | تشكيل الهلال السعودي أمام شاهر خودرو الإيراني

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أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة شاهر خودرو الإيراني في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا.

ويبدأ الفريق السعودي رحلته في الدفاع عن لقب البطولة والتي توج بها في النسخة الماضية.

تشكيل الهلال السعودي ضد شاهر خودرو



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف حراسة المرمى: عبد الله المعيوف خط الدفاع : ياسر الشهراني - عبد الله الحافظ - هيون سو - عبد الله العليان Advertisements خط الوسط : عبدالله عطيف - سلمان الفرج - سالم الدوسري - جيوفينكو خط الهجوم : كاريو - بافيتيمبي جوميز



البدلاء : الواكد - البليهي - ناصر - كنو - العابد - هتان - الشهري