رياضة | تشكيل الهلال السعودي أمام شاهر خودرو الإيراني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الهلال السعودي أمام شاهر خودرو الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة شاهر خودرو الإيراني في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا.
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
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ويبدأ الفريق السعودي رحلته في الدفاع عن لقب البطولة والتي توج بها في النسخة الماضية.
تشكيل الهلال السعودي ضد شاهر خودرو
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع : ياسر الشهراني - عبد الله الحافظ - هيون سو - عبد الله العليان
خط الوسط : عبدالله عطيف - سلمان الفرج - سالم الدوسري - جيوفينكو
خط الهجوم : كاريو - بافيتيمبي جوميز
البدلاء : الواكد - البليهي - ناصر - كنو - العابد - هتان - الشهري