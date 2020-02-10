رياضة | عاجل.. إصابة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي تعرض نجمه توبو لينجرمان للإصابة لقاء الأهلي المصري في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت موسيماني في تصريحات نقلها موقع (KICK OFF) عن أن الظهير الأيسر توبوجو لينجرمان تعرض لإصابة وسيغيب عن المستطيل الأخضر لفترة لن تقل عن 14 يومًا.

كان ثابيلو مورينا جناح أيمن الفريق قد أجرى جراحة بعد تعرضه لكسر وتليف في أربطة الكاحل وربط قدمه في الجبس لمدة أسبوعين، قبل تحديد فترة عودته للمستطيل الأخضر.

ويستعد صن داونز لمواجهة الأهلي يوم 29 فبراير في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.