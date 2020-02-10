رياضة | وزارة الرياضة توافق على "إعانة" مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة توافق على "إعانة" مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موافقته على صرف إعانة مادية إلى مؤمن زكريا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وتأتي موافقة وزير الشباب والرياضة، في إطار العمل الإنساني والمساندة التي يحتاجها اللاعب في محنته التي يمر بها، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل وعودته للملاعب سريعًا.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تقدم بطلب عاجل إلى وزارة الشباب والرياضة، بصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا لاعب الفريق ومساندته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا.

وجاء قرار الأهلي بناءًا على اجتماع مجلس الإدارة، من أجل مساندة اللاعب بعدما أكدوا أنهم لن يتخلوا عنه محنته ومرضه، كونه واحدًا من أبناء القلعة الحمراء.

ويعاني مؤمن زكريا، من مشكلة في ضمور العضلات، أبعدته عن الفريق لمدة كبيرة، حيث يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام المقبلة من أجل تلقي الفحوصات الطبية.