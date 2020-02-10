رياضة | دكرنس يستضيف الحمام في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يستضيف الحمام في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق عصر الثلاثاء منافسات الجولة ١٤ بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بإقامة ٦ مباريات مختلفة من بينها لقاء دكرنس والحمام.

ويسعى أصحاب الضيافة فى كسر عقدة الحمام حيث تقابل الفريقان سابقا على مستوى منافسات دورى القسم الثانى فى ثلاث مواجهات تمكن الحمام من الفوز بالثلاث مباريات.

وتغلب الحمام خلال لقاء الدور الأول الذى أقيم بمطروح على دكرنس بهدف وحيد فيما تغلب أيضا خلال موسم ٢٠١٦/٢٠١٧ خلال مواجهتى الفريقين بنتيجة ٢-١ بمطروح و ٠-٢ بدكرنس حيث سجل دكرنس هدف وحيد خلال الثلاث مباريات السابقة فيما سجل الحمام ٥ أهداف.

دكرنس بقيادة مصطفى عبده يحتل حاليا المركز الرابع بالمجموعة الثالثة برصيد ٢١ نقطة ويحتل عماد حلمى صدارة هدافى الفريق برصيد ٣ أهداف ونجح الفريق فى إبرام التعاقد مع باتريك أدو "مهاجم غزل المحلة" ، أحمد جمعه "مهاجم المريخ" فيما رحل عن صفوف الفريق حسين الحسينى "إعارة ٦ أشهر للزرقا" ، صامويل أوسو "إعتزال كرة القدم".

بينما يحتل الحمام بقيادة مجدى طلبة المركز الثامن برصيد ١٦ نقطة ويحتل يايا كونيه صدارة هدافى الفريق برصيد ٤ أهداف و نجح مسئولى الحمام فى التعاقد مع ٦ لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق وهم : هشام نيمار ، عبدالرحمن عبدالنبى ، محمد كفته ، محمد يحيى ، أحمد عاشور ، أحمد طعيمة فيما رحل عن صفوف الفريق فرج شوقى حارس المرمى على سبيل الإعارة للجزيرة بمطروح ، عمر مرعى على سبيل الإعارة للهلال المطروحى بالإضافة لإنتقال وليد إبراهيم وأحمد الفار لمركز شباب الحمام.

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وإستعد دكرنس خلال فترة التوقف بالتدريبات اليومية بالإضافة لخوض لقاء ودى أمام بنى عبيد الأربعاء الماضى والذى إنتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بملعب دكرنس بينما إكتفى الحمام بخوض تدريباته اليومية المعتادة إستعدادا لإستئناف مبارياته.

وتمكن دكرنس بالجولة الماضية من تحقيق فوز هام أمام مستضيفه مالية كفرالزيات بهدف وحيد فيما حصد الحمام نقطة غالية بتعادل سلبى أمام وصيف المجموعة الثالثة فريق غزل المحلة فى المباراة التى أقيمت بمطروح.

ترتيب المجموعة الثالثة

١- فاركو ٢٦ نقطة

٢- غزل المحلة ٢٥ نقطة

٣- دمنهور ٢٤ نقطة

٤- دكرنس ٢١ نقطة

٥- المنصورة ٢٠ نقطة

٦- الرجاء ١٩ نقطة

٧- بلدية المحلة ١٩ نقطة

٨- الحمام ١٦ نقطة

٩- الأوليمبى ١٥ نقطة

١٠- أبوقير للأسمدة ١٤ نقطة

١١- مالية كفرالزيات ٥ نقاط

١٢- بيلا ٥ نقاط