رياضة | موعد جديد لمباراة بيلا وأبو قير في الجولة الـ 15 للقسم الثاني (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد جديد لمباراة بيلا وأبو قير في الجولة الـ 15 للقسم الثاني (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني، بالإتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة فريق بيلا مع نظيره فريق أبو قير التي كانت ستقام يوم الثلاثاء 18 فبراير الحالي، بسبب إنشغال فريق أبو قير لخوض لقاء حرس الحدود في دور الـ 16 بكأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيلا وأبو قير يوم الخميس 20 فبراير الحالي، بدلاً من إقامة الثلاثاء 18 فبراير.

ويخوض فريق أبو قير، لقاء حرس الحدود يوم السبت المقبل، 15 فبراير الحالي.