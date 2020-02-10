رياضة | عاجل| الجهات الأمنية توافق على إقامة مباراة القمة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| الجهات الأمنية توافق على إقامة مباراة القمة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجهات الأمنية على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الزمالك، في الدوري العام على ملعب القاهرة الدولي.

وجاءت الموافقات الأمنية، عقب تلقي توصية من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، لإقامة المباراة في موعدها المحدد لها سلفًا، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.

وأكد مسؤولو الجبلاية في وقت سابق، إقامة مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري في السابعة والنصف من مساء يوم 24 فبراير الجاري باستاد القاهرة.

وأوضح اتحاد الكرة أن المباراة ستقام دون جماهير، ويقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة الناديين بواقع 15 فردا لكل نادٍ.

ويعتلي الأهلي قمة جدول الدوري منفردا برصيد 39 نقطة من 13 مباراة بالعلامة الكاملة ويواجه الفريق نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري.