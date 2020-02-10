رياضة | غدًا.. 6 مباريات قوية في مجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. 6 مباريات قوية في مجموعة القاهرة بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء 6 مباريات قوية ومرتقبة، في إطار الجولة الـ 21 لمنافسات المجموعة السادسة من دوري القسم الثالث.

ويحتل فريق السكة الحديد المركز الأول، برصيد 37 نقطة، بينما يزحمه فريق العبور صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة، وخاض مباراة إضافية عن فريق السكة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مباريات الثلاثاء في القسم الثالث

1- العبور مع السكة الحديد

يحل فريق السكة الحديد، صاحب الصدارة، ضيفاً على فريق العبور، الوصيف، في موقعة كروية مرتقبة، تقام على ملعب العبور، وشهد لقاء الدور الأول، فوز السكة على ملعبه، بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويدخل السكة اللقاء، بقيادة فنية لجمعة مشهور، بينما يتولى عطيه السيد تدريب فريق العبور.

2- ألماظة مع الشمس

يستضيف فريق ألماظة صاحب المركز الرابع بقيادة جمال ترك برصيد 32 نقطة نظيره فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد علي برصيد27 نقطة، حقق فريق الشمس الفوز بهدف في الدور الأول ٠

3- البلاستيك مع اتحاد الشرطة

البلاستيك صاحب المركز الخامس بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 31 نقطة يواجه فريق اتحاد الشرطة التاسع بقيادة محمود سعيد برصيد 26 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول، خسارة البلاستيك بهدف نظيف.

4- شباب الأميرية مع شباب بطا

Advertisements

يلعب فريق مركز شباب الأميرية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة خالد سعد برصيد 16 نقطة مع فريق مركز شباب بطا بقيادة محمد عابدين، صاحب الترتيب السادس برصيد 28 نقطة، وأسفر لقاء الدور الأول عن فوز بطا بهدف.

5- الغابة مع طوخ

يواجه فريق الغابة الذي يحتل المركز الـ 11 بقيادة برصيد 20 نقطة مع فريق طوخ بقيادة محمد خطاب صاحب المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

وكان فريق طوخ قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

6- المرج مع بهتيم

يلتقي فريق المرج صاحب المركز العاشر بقيادة على سليمان برصيد 23 نقطة مع فريق بهتيم صاحب المركز السابع بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 27 نقطة.

وحقق فريق المرج الفوز خارج ملعبة بهدفين مقابل هدف ٠

7- بنها مع شباب سراى القبة

يلعب فريق بنها صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عثمان برصيد 18 نقطة مع فريق شباب سراى القبة متذيل المجموعة بقيادة عماد السيد برصيد 5 نقاط، وحقق فريق بنها الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة 37 نقطة

2- العبور 34 نقطة

3- مصر للتأمين 33 نقطة

4- ألماظة 32 نقطة

5- البلاستيك 31 نقطة

6- شباب بطا 28 نقطة

7- بهتيم 27 نقطة

8- الشمس 27 نقطة

9- الشرطة 26 نقطة

10- المرج 23 نقطة

11- الغابه 20 نقطة

12- بنها 18 نقطة

13- طوخ 18 نقطة

14- الأميرية 16 نقطة

15- سراى القبة 5 نقاط