رياضة | الخطيب يجتمع مع وزير العدل لمناقشة تدشين مقرٍ للشهر العقاري بفرع الأهلي بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يجتمع مع وزير العدل لمناقشة تدشين مقرٍ للشهر العقاري بفرع الأهلي بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بزيارة وزير العدل المستشار عمر مروان ظهر اليوم، وطلب رسميًا تدشين مقرٍ للشهر العقاري بفرع الأهلي بالشيخ زايد.

شهدت الجلسة التي جاءت في أجواء ودية للغاية بحث ومناقشة كافة الشروط والمطالب والإجراءات الخاصة بمقر الشهر العقاري من أجل البدء في تنفيذه بأقرب وقت ممكن.

Advertisements

من جانبه رحب المستشار عمر مروان وزير العدل، بزيارة الكابتن الخطيب وطلب النادي الأهلي، مؤكدًا على البدء في دراسته وبحث تنفيذه من خلال قيام أحد المستشارين «موفد الوزارة» بزيارة إلى فرع النادي بالشيخ زايد الخميس المقبل لمعاينة الموقع والاجتماع مع اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع النادي، والمهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وبحث كافة الخطوات الخاصة بمقر الشهر واحتياجاته والاشتراطات والإجراءات القانونية والإدارية والهندسية.

ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر لوزير العدل على تعاونه المثمر مع إدارة النادي، وحرصه على دراسة رغبته في تدشين مقرٍ للشهر العقاري في فرع الشيخ زايد أسوة بنظيره في مقر النادي بالجزيرة، وأيضًا فرع مدينة نصر؛ لتقديم خدمات شاملة لأعضاء النادي بفرع زايد.

تأتي هذه الخطوة من جانب مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتوفير مختلف احتياجات أعضاء الجمعية العمومية بالفرع، وتقديم خدمات متميزة تليق بأعضاء النادي.