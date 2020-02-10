رياضة | قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي الترجي التونسي قرار جديد، قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي، المقرر إقامته في الدوحة.

وتأجل سفر الفريق التونسي إلى، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان مقرر له اليوم الاثنين، ليتم تغييره إلى غدا، استعداداً لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي المقرر له الجمعة المقبل.

جديربالذكر أن مواجهة الزمالك والترجي، تقام يوم الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي على ملعب "ثاني بن جاسم" ملعب نادي الغرافة، على أن تتجدد المواجهة مرتين آخرتين، أولها أحد يومي 28 أو 29 من الشهر الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقي، ثم مباراة الإياب أحد يومي 6 أو 7 مارس المقبل.