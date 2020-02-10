رياضة | نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي موقف نجم فريق برشلونة في الفترة المقبلة مع النادي من أجل التعاقد معه في الصيف القادم.

وأشارت تقارير انجليزية حسب صحيفة "ديلي ستار"، إن هدف ليفربول القادم هو عثمان ديمبلي، حيث أن اللاعب الفرنسي قد يخرج من برشلونة في الصيف المُقبل بسبب إصاباته المتكررة.

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وتعرض ديمبلي للإصابة مؤخرا مع الفريق في التدريبات وسوق يغيب عن أثرها حتى نهاية الموسم الحالي.

وغاب اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي عن البارسا منذ التعاقد معه بما يقارب الـ365 يوما بسبب إصاباته المتكررة.

يذكر أن اللاعب السويسري شاكيري لاعب الريدز أصبح قريبا من الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي في الصيف المقبل بسبب عدم المشاركة مع الفريق.