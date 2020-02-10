شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة الصقري من الاتحاد بسبب تين كات والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020 أقالت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي صالح الصقري من منصبه على إثر الخلافات التي بينه و بين الهولندي تين كات المدير الفني للعميد.

Advertisements وكان المدرب قد طلب الإستغناء عنه بعد هرقه للقوانين و استخدام صلاحيات المدير الفني رفقة اللاعيبين. يذكر أن الصقري سمح لحارس مرمي العميد بمغادرة القصيم متجهاً إلي الرياض ثم إلي جدة بخلاف بعثة الفريق. وقرر صالح الصقري التقدم بإستقالته من منصب مدير الكرة للعميد و تم قبولها من قبل الإدارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقالة الصقري من الاتحاد بسبب تين كات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.