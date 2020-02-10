روما يبدأ تصفية النجوم للموسم الجديد من تركيا

الإثنين 10 فبراير 2020

اتخذت إدارة نادي روما الإيطالي قرار برحيل بعض اللاعبين لعدم الحاجة لهم بالموسم القادم، في ظل ابتعاد الفريق عن الأداء المنتظر منه خلال مسابقة الموسم الحالي.

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ووفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فقد قررت إدارة الذئاب الإطاحة بنجمها التركي جنكيز أوندير، بعد أن تعددت إصابات اللاعب خلال الفترة الأخيرة، حتى أن صافرات استهجان عديدة طالت اللاعب نتيجة أدائه المعتز.

وكان اللاعب، قد نشر تغريدة له بتويتر قائلا: "علينا القيام بتضيحيا للخروج من أزمة حالية" وهي تضحيات لا ينظر لها مدرب الفريق فونيسكا.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن اللاعب، قد يبلغ مقابل بيع اللاعب ٢٥ مليون واحتمالية رحيله للدوري الإنجليزي.