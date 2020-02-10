الامارات | "الأمطار" تُحبط شباب الأهلي في المهمة الآسيوية الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمطار" تُحبط شباب الأهلي في المهمة الآسيوية الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى شباب الأهلي خسارته الأولى في بداية مشواره في دوري أبطال آسيا، بهزيمته أمام باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، على استاد باختاكور المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم الهلال السعودي وشاهر خوردرو الإيراني.

وتأثر "فرسان دبي" بالأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة، وأسهمت في سوء أرضية الملعب، بينما استثمر باختاكور الأخطاء الدفاعية وأحرز هدفين، بينما لم يشفع الهدف الأول للإسباني بيدرو كوندي مع شباب الأهلي في تحقيق الفريق التعادل على أقل تقدير.