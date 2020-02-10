الامارات | مدرب سبهان الإيراني يقتبس مقولة لفيرغسون قبل لقاء العين

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سبهان الإيراني يقتبس مقولة لفيرغسون قبل لقاء العين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتبس مدرب فريق سيبهان الإيراني، أمير قلعنوي مقولة من المدرب التاريخي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أليكس فيرغسون قبل المواجهة التي ستجمعه مساء الغد بمستضيفهم فريق العين في استهالية مشوار الفريقين في مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقال المدرب في المؤتمر الصحافي اليوم خلال حديثه حول الصعوبات التي تواجههم بسبب حظرهم من قبل الاتحاد الآسيوي باللعب في أيران: "يمكنني القول كما يقول المدرب فيرغسون فإن نتيجة المباريات تكون على أرضية الملعب وليس في وسائل التواصل الاجتماعي او صفحات الجرائد".
وأقر مدرب سيبهان بصعوبة اللعب بعيداً من ملعبهم وقال: "جمالية كرة القدم هي في حضور الجماهير، أعتقد بأننا نستحق اللعب على أرضنا".
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