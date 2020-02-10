شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السوبر الأفريقي.. اتحاد الكرة يدرس تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، بسبب تعارض موعدها مع مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن اللجنة تدرس تأخير انطلاق مواجهة الأهلي والمصري لمدة ساعة، حيث من المقرر أن تكون في السابعة والنصف مساء الجمعة، فيما ينطلق لقاء الزمالك فريق الترجي التونسي في السادسة مساء الجمعة، من أجل متابعة الجماهير المصرية للمباراتين خاصة وأن المباراة بدون حضور جماهيري.

وتقام مباراة الأهلي والمصري باستاد المكس بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.