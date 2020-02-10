شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة في صفوف صن داونز قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاني نادي صن داونز من إصابة جديدة في صفوف الفريق، تعرض لها الظهير الأيسر تيبوجو لانجيرمان في الفخذ.
وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن لانجيرمان تعرض للإصابة وسيحتاج أسبوعين للعلاج.
وأشار موسيماني في تصريحات لصحيفة «كيك أوف» أن اللاعب كان من المقرر أي يخضع لجراحة إلا أن الجهاز الطبي أكد إمكانية عودته للعب بدونها.
وكان الجناح الأيمن ثابيلو مورينا، قد أجرى جراحة، اليوم الإثنين، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة الأخيرة أمام سوبر سبورت، في دور الـ16لكأس جنوب إفريقيا، حث عانى كسر وأضرار بأربطة الكاحل.
ويصطدم الأهلى بفريق صن داونز في ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، وحدد الفريق الأحمر 29 فبراير موعداً لمباراة الذهاب.
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