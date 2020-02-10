شكرا لقرائتكم خبر عن هل يبقى ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بدون أهداف محمد صلاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخيل ليفربول بدون محمد صلاح ومانشستر سيتي بدون سيرجيو أجويرو وأرسنال بدون بيير-إيمريك أوباميانج. تخيل جميع فرق الدوري الإنجليزي بدون هدافها الأول، هل يفقد حينها ليفربول الصدارة؟

وأعد موقع «جيف مي سبورت» تقريرًا قام فيه بحذف أهداف الهداف الأول من كل فريق ليتم حذف أهداف محمد صلاح، هداف ليفربول حاليًا بـ 14 هدفًا.

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وحسب التقرير، لن تتأثر صدارة ليفربول للدوري الإنجليزي في حال حذف أهداف «صلاح»، لكنه سيخسر 6 نقاط كان محمد صلاح سببًا مباشرًا في حصوله عليها ليصبح رصيده 67 نقطة بدلًا من 73. كذلك سيخسر مانشستر سيتي 8 نقاط لكنه سيحافظ على المركز الثاني بعدما سيصبح رصيده 43 نقطة بدلًا من 51. وسيحافظ أيضًا ليستر سيتي على تواجده في المركز الثالث في حال حذف أهداف جيمي فاردي، إذ سيخسر 8 نقاط بدوره ليتراجع رصيده إلى 41 نقطة عوضًا عن 49.

وسيستفيد شيفيلد يونايتد من حذف أهداف تامي أبراهام، هداف تشيلسي، إذ سيتراجع حينها البلوز من المركز الرابع إلى الخامس بعد خسارة 13 نقطة كاملة ليصل رصيده إلى 28 نقطة، في الوقت الذي سيفقد فيه شيفيلد 5 نقاط فقط ليتراجع رصيده من 39 إلى 34 نقطة محتلًا المركز الرابع.

وسيحافظ كل من توتنهام وإيفرتون ومانشستر يونايتد على ترتيبهم من السادس إلى الثامن ولن يتأثروا بحذف أهداف كل من هاري كين ودومينيك كالفيرت ليوين وماركوس راشفورد على الترتيب.

أما المفاجأة المدوية فهي سقوط أرسنال من المركز الـ 10 إلى مراكز الهبوط محتلًا المركز الثامن عشر في حال حذف أهداف الجابوني «أوباميانج» الذي حسم للجانرز هذا الموسم وحده 13 نقطة من إجمالي 31.