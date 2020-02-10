شكرا لقرائتكم أخر كلام .. قمة الأهلي والزمالك فى الدورى 24 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولوا اتحاد الكرة، عن تسلمهم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى يوم 24 فبراير الجارى على ستاد القاهرة، وشهدت الساعات الماضية جدلا حول إقامة المباراة بداعى عدم وصول الموافقات الأمنية، إلا أن الأمن حسم الجدل وسلم اتحاد الكرة الموافقة الرسمية خلال الساعات الماضية..وخاطب اتحاد الكرة رسميا ناديي الاهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الاسبوع الرابع المسابقة الدوري الممتاز وذلك يوم 24 فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف باستاد القاهرة.

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تابع مسئولو اتحاد الكرة إنهاء إجراءات سفر الناديين الأهلي و الزمالك تمت و نفس الأمر لاتحاد الكرة ، مؤكداً أن هناك تنسيق تام بين مجلس أبو ظبي و شركة بريزنتيشن واتحاد الكرة وتم الاتفاق على إنهاء جميع الأمور الخاصة بخروج مباراة سوبر كبيرة تليق بمصر و الإمارات وتليق بالفريقين الكبيرين الأهلي و الزمالك.

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب دعوة خاصة من مجلس أبوظبي الرياضي المُنظّم لبطولة السوبر المحلي لحضور المباراة المُرتقبة المُقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات باستاد محمد بن زايد بالإمارات بين الأهلي والزمالك ، ومن المقرر أن يتولى خالد الدرندلي رئاسة بعثة الفريق في الإمارات فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس للإمارات لدعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة.