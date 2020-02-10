شكرا لقرائتكم رسميا.. اتحاد الكرة يمنع جهاد جريشة من التحكيم فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وذكرت لجنه الحكام سبب الرفض بحجه إيقاف جهاد جريشه محليا علي الرغم من عدم إيقافه بالفعل وعدم خضوعه لاي تحقيق الي الان من قبل لجنه الحكام. Advertisements قررت لجنة الحكام إيقاف جريشة لحين التحقيق معه بعدما اتهم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام صراحة بمجاملة الثنائى إبراهيم نورالدين وأمين عمر على حسابه ووضعه فى الترتيب الثالث لقائمة الحكام الدولية.

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