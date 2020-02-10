شكرا لقرائتكم حسن شاكوش: لعبت في الإسماعيلي 4 مواسم مع السولية وعلي جبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المطرب الشعبي حشن شاكوش، إنه لم يحترف الغناء الشعبي إلا بعد انتهاء مسيرته مع كرة القدم، حيث بدأ حياته لاعبا في كرة القدم ولعب فترة في النادي الإسماعيلي.

وقال شاكوش في تصريحات تليفزيونية، أنه لعب كرة القدم في أكثر من مركز بخط الدفاع حيث لعب كمدافع ومساك وظهير، وأنه يعشق النادي الأهلي منذ الطفولة.

وعن سبب التسمية قال شاكوش: لعبت 4 مواسم في النادي الإسماعيلي مع نجوم مثل علي جبر وعمرو السولية، وأنه كان عنيف في الالتحامات مع مهاجمي الخصم، فأطلق عليه أصدقائه لقب شاكوش.