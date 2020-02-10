شكرا لقرائتكم جهاد جريشة يعتذر عن حضور جلسة التحقيق معه باتحاد الكرة.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأرجع الحكم سب الاعتذار إلى مرض والدته، وهو ما دفعه للإعتذار، وطالبت لجنة الحكام جهاد جريشة للحضور إلى لجنة الحكام خلال الأسبوع الجارى، من أجل الاستفسار منه عن بعض النقاط بعد تصريحاته الأخيرة ضد لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

واختار الاتحاد العربي لكره القدم المونديالي جهاد جريشه حكما فيديو لمباراة اولمبيك آسفي المغربي واتحاد جدة السعودي يوم 15 فبراير الجاري بإياب دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأنديه أبطال العرب.

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يدير لقاء أوليمبيك واتحاد جدة طاقم اماراتي يتكون من عمار الجنيبي حكم ومساعديه احمد الراشدي وجاسم ال علي ونبيل بو خالفه حكما رابعا وجهاد جريشه حكم فيديو ومقران قواري الجزائري حكم فيديو مساعد .

وكان جهاد جريشة قال أن عامل السن (44 عاما) لا يمنعه من المشاركة فى مونديال 2022 ، كما يردد البعض، مشيرا إلى أن الحكم البحرينى نواف شكر الله يتساوى معه فى نفس السن وتم ترشيحه للمونديال.

وقال جريشة لـ"الخليج 365" أنه لن يخضع للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجنة الحكام إلا بعد الحصول على حقه، بعدما "ذبحه" مسئولو اللجنة وتسببوا فى استبعاده من مونديال 2022 بوضعه فى المركز الثالث بالقائمة الدولية الأخيرة، على حد تعبيره.