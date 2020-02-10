شكرا لقرائتكم ريال مدريد يعزز صدارته برباعية في مرمى أوساسونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز ريال مدريد صدارته لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 4 - 1 من مضيفه أوساسونا اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وواصل الريال صحوته في المسابقة بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق إلى ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد أوساسونا، الذي تلقى خسارته السابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل ستة انتصارات وعشرة تعادلات، عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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وتقدم أوساسونا بهدف مباغت حمل توقيع أوناي جارسيا في الدقيقة 14، غير أن إيسكو أدرك التعادل للريال في الدقيقة 33، قبل أن يضيف سيرخيو راموس الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة 38.

وأضاف (البديل) لوكاس فاسكيز الهدف الثالث للريال في الدقيقة 85، فيما تكفل البديل الآخر لوكا يوفيتس بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحقق الفريق الملكي فوزه الخامس عشر في المسابقة هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وخسارة وحيدة.

يأتي هذا الفوز، ليعيد بعض الاتزان للريال، الذي تلقى صفعة قوية مؤخرا بخروجه من دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا، بخسارته 3 - 4 أمام ضيفه ريال سوسيداد يوم الخميس الماضي.