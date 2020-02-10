رسمياً.. الجهات الأمنية توافق على إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة

وافقت الجهات الأمنية رسمياً، اليوم الإثنين، على إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز والمؤجلة من الأسبوع الرابع، على ستاد القاهرة الدولي.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن اتحاد الكرة تسلّم موافقة رسمية من الجهات الأمنية بشأن إقامة مباراة القمة عى ستاد القاهرة، والمقرر إقامتهاا في الـ 24 من فبراير الجاري.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت جدلاً واسعاً حول إقامة المباراة بداعي عدم وصول الموافقات الأمنية، إلا أن الأمن حسم الجدل وسلم اتحاد الكرة الموافقة الرسمية اليوم الإثنين.

وكان اتحاد الكرة قد خاطب الأهلي والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز وذلك يوم 24 فبراير الجارىي، حيث ستقام في تمام السابعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة.

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وسيتواجه الفريقان في الـ 20 من فبراير الجاري على كأس السوبر بمدينة أبو ظبي الإماراتية، والتى تجمع الأهلى بصفته بطل النسخة الماضية من الدوري الممتاز، والزمالك بطل كأس مصر .

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ستقام في الـ 20 من فبراير الجاري بالإمارات وأنه لا نية لإلغاءها كما يتردد.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة و"بريزنتيشن"، الراعى الرسمي للكرة المصرية، مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لـ مباراة الأهلى والزمالك.

كما استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" ومجلس أبو ظبي الرياضي على إحياء الفنان محمد رمضان لحفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات.