شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف عائلية تمنع جهاد جريشة من حضور جلسة التحقيق معه باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر جهاد جريشة الحكم الدولى عن عدم حضور جلسة التحقيق التى حددها المستشار القانونى للجنة الحكام الخميس الماضى، وأرجع الحكم سب الاعتذار لمرض والدته، وهو ما دفعه للاعتذار، وطالبت لجنة الحكام جهاد جريشة للحضور إلى لجنة الحكام خلال الأسبوع الجارى، من أجل الاستفسار منه عن بعض النقاط بعد تصريحاته الأخيرة ضد لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

واختار الاتحاد العربى لكره القدم المونديالى جهاد جريشه حكما فيديو لمباراة أولمبيك آسفى المغربى واتحاد جدة السعودى يوم 15 فبراير الجارى في إياب دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

يدير لقاء أوليمبيك واتحاد جدة طاقم إماراتى يتكون من عمار الجنيبى حكم ومساعديه أحمد الراشدى وجاسم آل على ونبيل بو خالفه حكما رابعا وجهاد جريشه حكم فيديو ومقران قوارى الجزائرى حكم فيديو مساعد.

وكان جهاد جريشة قال إن عامل السن (44 عاما) لا يمنعه من المشاركة فى مونديال 2022، كما يردد البعض، مشيراً إلى أن الحكم البحرينى نواف شكر الله يتساوى معه فى نفس السن وتم ترشيحه للمونديال.

وأكد جريشة لـ"الخليج 365"، أنه لن يخضع للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للجنة الحكام إلا بعد الحصول على حقه، بعدما "ذبحه" مسئولو اللجنة وتسببوا فى استبعاده من مونديال 2022 بوضعه فى المركز الثالث بالقائمة الدولية الأخيرة، على حد تعبيره.

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وأشار الحكم الدولى إلى أنه على تواصل دائم بمسئولى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، ووعدوه بالحصول على حقه وإعادة ترتيب القائمة الدولية، وأكد أنه يحق للجنة الحكام تعديل الترتيب فقط بعد اعتماد القائمة رسمياً من الفيفا، ولكن لا يحق لها إضافة أو حذف أى اسم.

ونشبت أزمة خلال الفترة الماضية بين الحكم الدولى جهاد جريشة ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتصاعدت حدة الاتهامات من جانب الحكم لمسئولى اللجنة على خلفية إعلان القائمة الدولية للحكام خلال الفترة الأخيرة.

شرارة الأزمة بدأت مع انتشار تسريبات بشأن القائمة الدولية للحكام للموسم الحالى، والتى تم إرسالها إلى الفيفا، وتم وضع جهاد جريشة بها فى المركز الثالث وليس الأول.

وتجددت الأزمة بعد إعلان القائمة النهائية للحكام، وتضمنت وجود إبراهيم نور الدين فى المركز الأول وخلفه أمين عمر وجاء جريشة فى المركز الثالث، وهو ما أثار غضب الحكم الدولى، بعد وضعه فى المركز الثالث الأمر الذى يصعب جداً معه اختياره ضمن حكام مونديال 2022، وتقدم بمذكرة اعتراض للجنة الحكام واتحاد الكرة واتهم اللجنة بمحاربته ومجاملة أسماء بعينها .

من جهته رفض جمال الغندور التعليق على الأزمة، مكتفياً بالقول إنه سيتم التحقيق مع جريشة بعد نشر شكواه على مواقع التواصل الاجتماعى، كما هاجم لجنة الحكام فى وسائل الإعلام.