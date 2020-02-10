شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يحيل هانى سعيد للجنة الانضباط.. واتجاه لإيقاف على جبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إحالة هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز إلى لجنة الانضباط، بعد تصريحاته ضد الحكام عقب مباراة بيراميدز والأهلى فى الدورى، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة اجتماعاً حالياً بمقر اتحاد الكرة لمناقشة العديد من الموضوعات، وعلى رأسها أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز التى أقيمت الخميس الماضى على استاد الدفاع الجوى وانتهت بفوز الأحمر 2-1.

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وأدان تقرير الحكم الدولى إبراهيم نور الدين هانى سعيد المدير الرياضى بنادى بيراميدز، وذلك فى تقريره المقدم للجنة المسابقات، بعد أحداث مواجهة الأهلى وبيراميدز فى بطولة الدورى العام، والتى حسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلم سوبر كورة أن إدانة هانى سعيد تأتى بعد منعه إبراهيم نور الدين من ركوب سيارته بعد انتهاء المباراة، واعتدى عليه لفظياً قبل أن يتدخل الأمن ويبعده عن الحكم الدولى فى اللحظات الأخيرة.

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وسلم الحكم الدولى إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى وبيراميدز، أمس الأحد، تقريره إلى لجنة الحكام باتحاد الكرة بشأن أحداث اللقاء الأخير بالدورى المصرى والذى أقيم مساء الخميس الماضى باستاد الدفاع الجوى وانتهى بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهد تقرير الحكم إبراهيم نور الدين إدانة عدد كبير من لاعبى ومسئولى بيراميدز، على رأسهم ممدوح عيد المدير التنفيذى للنادى وهانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب المساعد ومحمد العقباوى مدرب الحراس ومن اللاعبين على جبر وإسلام عيسى وعمر جابر ورجب بكار، بداعى محاولة الاعتداء عليه عقب الهدف الثانى للنادى الأهلي.

كما تضمن التقرير إدانة سيد عبد الحفيط مدير الكرة بالنادى الأهلى بسبب كثرة الاعتراض خلال أحداث الشوط الأول على القرارات التحكيمية مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء فى وجهه.

وكان نادى بيراميدز أرسل شكوى رسمية لاتحاد الكرة، ضد الحكم إبراهيم نور الدين بداعى تسبب الحكم فى خسارة بيراميدز بعدما احتسب هدف أليو ديانج فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لينتهى بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.

وطالب نادى بيراميدز فى شكواه عدم تعيين الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة أى مباراة أخرى للفريق بعدما تسبب فى الخسارة، وأشار بيراميدز فى شكواه إلى أن تاريخ مشكلات إبراهيم نور الدين وأزماته فى المباريات التى يديرها لا تخفى على أحد، وعلى رأسها لقاء الترجى والفيصلى فى نهائى البطولة العربية باستاد الإسكندرية، متعجبا من قرار تعيين نور الدين بتاريخه الحافل بالأزمات لإدارة مباراة بقوة لقاءات بيراميدز والأهلي.