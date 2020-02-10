شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تفاصيل حكاية سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح سعد محمد، ناشئ الزمالك مواليد 2000، الذى يعانى من مرض سرطان الدم ، أحد أبرز القصص الإنسانية التى شغلت الرأى العام مؤخرا، وفى التقرير التالى نستعرض أهم ملامح حكاية سعد مع السرطان من البداية وحتى الآن .

- سعد محمد يلعب فى فريق مواليد 2000 بالزمالك ومركزه جناح أيمن ومهاجم، واكتشف إصابته بسرطان الدم منذ عام.

- بدأ فى تلقى علاج الكيماوى دون إخطار النادى وقتها.

- ظهر سعد فى قناة الزمالك معلنا إصابته بالمرض اللعين ليكسب تعاطفا كبيرا.

- تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجه دعوة لسعد لحضور السوبر المصرى بالإمارات.

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- سعد أكد سعادته بالدعوة ويتمنى فوز الزمالك باللقب ويرفع الكأس مع اللاعبين.

- مرتضى منصور أعلن تحمل تكاليف علاج اللاعب .

- أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك أكد أن علاج اللاعب سيكون فى ألمانيا أو فرنسا.

- شيكابالا قام بزيارة سعد محمد فى المستشفى لدعمه.

- وجه سعد رسالة إلى النجم محمد صلاح يطلب خلالها دعمه ولو بـ"تويتة ".

- سعد سمير وأيمن أشرف حرصا على دعم اللاعب من خلال إنستجرام.

- سعد محمد أكد أنه يريد دخول تاريخ الزمالك لاعبا وليس ميتا.