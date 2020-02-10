شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر الدورى، يوم 24 فبراير الجارى باستاد القاهرة، وشهدت الساعات الماضية جدلا حول إقامة المباراة بداعى عدم وصول الموافقات الأمنية، إلا أن الأمن حسم الجدل وسلم اتحاد الكرة الموافقة الرسمية خلال الساعات الماضية.

وخاطب اتحاد الكرة رسمياً ناديى الأهلى والزمالك بموعد مباراتهما المؤجلة من الأسبوع الرابع المسابقة الدورى الممتاز وذلك يوم 24 فبراير الجارى فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة.

المعروف أن الناديين يلتقيان يوم 20 فبراير على كأس السوبر بمدينة أبو ظبى الاماراتية، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات فى موعدها ولا نية لإلغائها كما يتردد .

Advertisements

وأكد مسئولو اتحاد الكرة إنهاء إجراءات سفر الناديين الأهلى والزمالك ونفس الأمر لاتحاد الكرة، موضحين أن هناك تنسيقا تاما بين مجلس أبو ظبى وشركة بريزنتيشن واتحاد الكرة وتم الاتفاق على إنهاء جميع الأمور الخاصة بخروج مباراة سوبر كبيرة تليق بمصر والإمارات وتليق بالفريقين الكبيرين الأهلى والزمالك.

تلقى مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، دعوة خاصة من مجلس أبوظبى الرياضى المُنظّم لبطولة السوبر المحلى لحضور المباراة المُرتقبة المُقرر لها 20 فبراير الجارى بالإمارات باستاد محمد بن زايد بالإمارات بين الأهلى والزمالك، ومن المقرر أن يتولى خالد الدرندلى رئاسة بعثة الفريق فى الإمارات، فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس للإمارات لدعم الفريق فى هذه المباراة المرتقبة.

كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبى على حضور 27 ألف مشجع لـ مباراة الأهلى والزمالك، واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" الراعى الرسمى للكرة المصرية ومجلس أبو ظبى الرياضى على إحياء الفنان محمد رمضان لحفل افتتاح مباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتى تجمع الأهلى بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى قبل انطلاق المباراة.