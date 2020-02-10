شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي يحتفل بعيد ميلاده رقم 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أحمد حمدى، صانع العاب النادى الأهلى السابق والجونة الحالى، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده رقم 22، حيث ولد حمدى فى العاشر من فبراير عام 1998، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة بين ناشئى القلعة الحمراء، قبل تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2018 ، وتلقى أحمد حمدى عرضاً من نادى أودينيزى الإيطالى خلال تواجده فى الأهلى لكن مسئولى القلعة الحمراء رفضوا العرض ليستمر اللاعب فى الأهلى قبل أن يرحل للجونة.

وانتقل أحمد حمدى إلى صفوف نادى الجونة على سبيل الإعارة فى موسم 2019، بحثاً عن الفرصة، قبل أن يتم بيعه نهائياً إلى الفريق الساحلى مع بداية الموسم الجارى، وخلال الموسم الجارى شارك أحمد حمدى مع الجونة فى 13 مباراة، بواقع 12 لقاء فى الدورى ومباراة واحدة فى الكأس، بمعدل دقائق لعب بلغ 1.001 ألف دقيقة، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين، ليضع بصمته على خمسة أهداف أحرزها الفريق الساحلى فى مسابقة الدورى.

وتعادل فريق الجونة مع حرس الحدود بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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بهذه النتيجة حصد كل فريق الجونة نقطة واحدة من المباراة، ويبقى الوضع كما هو عليه فى جدول ترتيب الدورى، حيث ارتفع رصيد الحرس للنقطة 19 محتلاً المركز العاشر بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

احمد حمدي