ملخص مباراة شباب الأهلي دبي وباختكور الأوزبكي 1-1 في دوري أبطال آسيا 2020 (فيديو)

الإثنين 10 فبراير 2020

تقدم فريق باختاكور الأوزبكي على نظيره شباب الأهلي دبي ضمن الجولة الأولى في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 على ملعب طشقند بنتيجة 2-1.



وافتتح نادى باختاكور الأوزبكستانى أول أهداف النسخة الجديدة من مسابقة دورى أبطال آسيا 2020، بعدما سجل لاعبه جلال الدين ماشاريبوف هدفاً عالمياً فى شباك شباب الأهلى دبى الإماراتى بالدقيقة الـ18 من زمن المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب الأول فى طشقند، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات.

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وجاء هدف التعادل في الدقيقة 67' هـــــدف من خلال بيدرو كوندي يفعلها ويعدل النتيجة 1-1، ليحسم أصحاب الأرض التقدم مرة أخرى في الدقيقة 70 عن طريق دراغان سيران يعيد أصحاب الأرض إلى التقدم بالنتيجة 2-1 .

ويتنافس فريقا شباب الأهلى دبى وباختاكور فى المجموعة الثانية بدورى أبطال آسيا، والتى تضم أيضا نادى الهلال السعودى حامل اللقب والذى يسعى لتحقيق بداية قوية عندما يتقابل مع شهر خودرو الإيرانى اليوم، الاثنين، على استاد نادى الوصل فى دبي.

ويقص فريق الهلال السعودى شريط حملة الدفاع عن لقب دورى أبطال آسيا، الذى توج به على حساب أوراوا الياباني، عندما يستضيف شاهر خودرو الإيرانى اليوم الاثنين، ويسعى الفريق الأزرق لبداية مثالية على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.