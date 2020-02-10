شكرا لقرائتكم خبر عن مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة يعلق على «غضب ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جويليرمو أمور، مدير العلاقات المؤسسية بنادي برشلونة الإسباني، على ما يثار عن غضب قائد الفريق ليونيل ميسي على خلفية خلافه مع المدير الرياضي إيريك أبيدال.

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وقال «أمور»، حسب صحيفة «آس» الإسبانية ردًا على ما إذا كان «ميسي» يشعر بالغضب: «عليكم أن تسألوه، أما نحن فنحاول حل مشلكلاتنا داخليًا».

وأضاف: «ميسي جيد من جميع النواحي، هو كولي ويشعر بذلك، ويشعر أنه متداخل في مشكلات النادي لأنه يريد أن يكون برشلونة فريقًا فائزًا».

واختتم تعليقه: «من العادي أن يتحدث ميسي».