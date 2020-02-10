شكرا لقرائتكم خبر عن مدير العلاقات المؤسسية في برشلونة يعلق على «غضب ميسي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جويليرمو أمور، مدير العلاقات المؤسسية بنادي برشلونة الإسباني، على ما يثار عن غضب قائد الفريق ليونيل ميسي على خلفية خلافه مع المدير الرياضي إيريك أبيدال.
وقال «أمور»، حسب صحيفة «آس» الإسبانية ردًا على ما إذا كان «ميسي» يشعر بالغضب: «عليكم أن تسألوه، أما نحن فنحاول حل مشلكلاتنا داخليًا».
وأضاف: «ميسي جيد من جميع النواحي، هو كولي ويشعر بذلك، ويشعر أنه متداخل في مشكلات النادي لأنه يريد أن يكون برشلونة فريقًا فائزًا».
واختتم تعليقه: «من العادي أن يتحدث ميسي».
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