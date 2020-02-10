شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يعلن موعد سفر الأهلي إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تحدد يوم 17 من الشهر الجاري، موعدا لسفر الففريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة نظيره الزمالك في السوبر المصري.

وأوضح أنه يجري التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لتحديد برنامج الفريق التدريبي في الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.