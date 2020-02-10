شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الحكم المصري يمر بأزمة.. أصبح يغير نتائج مباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، مستوى التحكيم في الدوري المصري، قائلاً إنه يمر بأزمة كبيرة وأصبح يغير نتائج المباريات.

وأضاف «يونس»، في تصريحات تلفزيونية: «الحكم المصري أخطائه كثرت، بوجه رسالة إلى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، حكامنا بعد الخلافات اللي حصلت في ماتش الأهلي وبيراميدز، وماتش الجونة وحرس الحدود، والزمالك والإسماعيلي، اللي فيهم ركلات جزاء كلهم فيهم شبهات تمثيل، لازم يكون عندنا أسلوب تفكير مختلف».

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وتابع: «مش هنقعد نستنى الـVAR، طب الحكم هانشتغل عليه ازاي، محتاجين نخليهم يكتسبوا خبرات، ويفعل اتفاقيات تبادل الحكام، لازم أجيب أجانب من غير ما الأندية تطلب، علشان نطور التحكيم، فالمباريات كلها أخطاء تحكيم».

وأكد: «أنا ضد الهجوم على الحكم المصري، لكن الأخطاء التي نراها مؤخرًا محتاجة جهد كبير من لجنة الحكام».