شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يزاحم مانشستر يونايتد على كاي هافرتز.. وعودة «كوتينيو» مطروحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمزاحمة غريمه مانشستر يونايتد على خدمات نجم وسط باير ليفركوزن كاي هافرتز، فيما لا يستبعد الريدز فكرة إعادة البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة.

وجذب تألق صاحب الـ 20 عامًا انتباه كبار الفرق الأوروبية، فيما وضعه المدير الفني لليفربول يورجن كلوب على رأس قائمة المطلوبين الصيف القادم، حسب صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتحرك ليفربول لتقديم عرض لضم اللاعب في الصيف القادم، بعد فترة انتقالات هادئة في يناير الماضي ضم خلالها الفريق فقط تاكومي مينامينو.

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وسيواجه ليفربول منافسة من مانشستر يونايتد الذي يضع اللاعب تحت أنظاره منذ فترة ويرغب في ضمه للعب في أولد ترافورد.

وفي حال فشل أبطال أوروبا في التعاقد مع الدولي الألماني، فإنه سيتحرك من أجل إعادة لاعبه السابق فيليبي كوتينيو من برشلونة.

ويقضي اللاعب، الذي لم ينجح في التألق بألوان البلوجرانا بعد انتقاله إلى الفريق الكتلوني في يناير 2018 مقابل 145 مليون جنيه إسترليني، فترة إعارة حاليًا مع بايرن ميونخ، كما يبدو أن الأخير أيضًا لن يتجه لشرائه بعد نهاية فترة إعارته.

ويبحث برشلونة عن التخلص من البرازيلي، حسب التقرير، فيما يؤمن ليفربول أن اللاعب قد يكون متاحًا لشرائه مقابل 77 مليون جنيه إسترليني فقط.